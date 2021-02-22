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Soruna çözüm arayışı

SORGUN İlçesindeki Beğendik Kooperatifi konutlarında ikamet eden vatandaşların, jeotermal ısıtmada yaşadıkları sorunu dile getirmeleri üzerine devreye Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci girdi.

22 Şubat 2021 Pazartesi 00:21
Soruna çözüm arayışı

Sorgun Belediye Başkanı Ekinci, Beğendik Kooperatifi sakinlerinin yeterli ısınamadığı yönündeki iddialar üzerine ısı merkezini ziyaret etti, denetimlerde bulundu. Basılan suyun 58 derece olduğunu gözlemleyen Ekinci, kuyulardaki suyun kuraklık nedeniyle azaldığını, bununla ilgili olarak Özel İdarenin bir re enjeksiyon kuyusu ile kullanılan suyu tekrar kaynağa basma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Ekinci, ‘’Önümüzdeki süreçte yaşayacağımız kurak günlerle ilgili tedbir almak için gece gündüz çalışmaktayız’’ dedi, Başkan Ekinci, Beğendik Kooperatifi konutlarında ikamet edenlerin yaşadıkları yetersiz ısınma şikayetlerini de inceledi. Beğendik Konutlarına konuk olan ve konut sakinleriyle bir araya gelen Başkan Ekinci, vatandaşların tepkilerinin yerinde olduğunu, son ay 400 lira aidatın alınmaması yönünde karar alacaklarını açıkladı. 

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Soruna çözüm Arayışı
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