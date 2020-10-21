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Soruna çözüm aranıyor

Yozgat Valisi Ziya Polat, uzaktan eğitim döneminde internet konusunun büyük bir sıkıntı olduğunu belirterek, sorunun çözümlenmesine yönelik çalışmalar yapıldığını bildirdi.

21 Ekim 2020 Çarşamba 00:55
Soruna çözüm aranıyor

YOZGAT Valisi Ziya Polat, uzaktan eğitim döneminde internet konusunun büyük sıkıntı olduğunu, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan öğrencilerin yaşadıkları sorunları çözmeye yönelik çalışma başlattıklarını söyledi. Vali Polat, Telekom ile birlikte bir çalışma başlattıklarını, öğrenci sayıları ve köylerde cep telefonu çeken çekmeyen yerlerin listesinin çıkarıldığını bildirdi. Vali Polat, ‘’Telekom alt yapısını döşeyecek, biz de daha fazla köye ulaşalım diye araçları tahsis edeceğiz. Gerekirse belediyemizden de destek alacağız ve böylece iki kat köyümüzü yapmış olacağız. Şuanda yukarıdan parayı bekliyoruz. En kısa zamanda çalışmalar başlayacak’’ dedi. Konunun Türk Telekom ile bir alakasının bulunmadığına vurgu yapan Vali Polat, cep telefonu şirketleri ile ilgili bölge müdürleri ile görüşmeler yaptıklarını, onların maliyet, kar düşünceleri olduğu için çok fazla sözlerinin geçmediğini de anlattı. Vali Polat, ‘’Onların aletlerinde ayarlar var diyorlar, ayarlarını bir tık üzerine çıkardığımız zaman bazı köylerimizin de hat içerisinde gireceği söyleniyor. Vodafon, Turkcell bölge müdürleri ile bir toplantı yaptık. Onlarda şuanda çalışıyorlar. Tabletler ile alakalı da bakanlık isimleri kendi tespit ediyor, bizlere gönderecek ve bizler de dağıtımını yapacağız. Biz sadece Tabletlerin dağıtımını yapacağız, isimleri bizler belirlemiyoruz, ne kadar tablet gelecek onu da bilmiyoruz’’ ifadelerini kullandı.

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Soruna çözüm Aranıyor
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