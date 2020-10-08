Soruna ‘acele’ çözüm

YOZGAT açısından büyük önem arz eden, şehrin tarihi simgelerinden birisi olan Çapanoğlu Büyük Cami’nin çevre düzenlemesi çalışmalarında anlaşma sağlanamayan özel mülkiyetlerle ilgili ‘acele kamulaştırma’ kararı çıktı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ihalesi gerçekleştirilen tarihi Çapanoğlu Büyük Cami bölgesinde yer teslimi yapılıp, inşaat çalışmalarına başlanmasına karşın, bazı özel mülkiyet üzerindeki binalar kamulaştırılamaması nedeniyle yıkılamamıştı. Bunun üzerine devreye Cumhurbaşkanlığı kararı devreye sokularak, bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararlaştırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Yozgat'ın merkez ilçesindeki Köseoğlu ve Medrese mahallelerindeki bazı taşınmazların, tarihi Çapanoğlu Büyük Camii Çevre Düzenleme Projesi kapsamında, Yozgat Belediye Başkanlığınca acele kamulaştırılması öngörüldü. İnşaat çalışmalarının başladığı tarihe kadar kamulaştırma işlemlerinin çoğunluğunun tamamlandığı, kaydedildi. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, ‘’Kamulaştırma yapamadığımız yerleri acele kamulaştırma ile birlikte yapacağız’’ açıklamasında bulunmuştu. Tarihi Çapanoğlu Büyük Cami projesinde 270 araçlık kapalı otopark, kültür merkezi, aşevi, sosyal alanlar, meydan bulunuyor. Toplu Konut İdaresi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Yozgat Belediyesi’nin iş birliği ile yaklaşık 20 Milyon lira harcanarak tamamlanması planlanan proje, yaklaşık 10 bin metrekarelik alanda uygulanacak.