TARIM Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin talimatı ile yurt genelinde 6 gün süreyle gerçekleştirilen, gıda üretimi yapan tesisleri kapsayan denetimler tamamlanmasının ardından değerlendirme raporları da açıklandı. Yozgat’ta yapılan denetimlerde gıda üretim tesislerinde önemli bir uygunsuzluk ile karşılaşılmadığına dikkat çekildi. Yozgat Gıda Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, ürün bazlı olarak Ülke genelindeki gıda işletmelerinin ‘Denetim Seferberliği’ kapsamında denetlendiğini hatırlattı. Özdemir, Yozgat il genelinde 20 kontrol görevlisinin katılımıyla 6 gün boyunca ürün bazlı olmak üzere 440 gıda işletmesinin denetiminin yapıldığını söyledi. Özdemir, yapılan denetimde önemli bir olumsuzluğa rastlanılmadığına vurgu yaptı. Özdemir, ‘’Denetim Seferberliği kapsamında yapılan işletme ziyaretleri sonrasında, kamuoyunun denetimler konusundaki farkındalığın ve hassasiyetin arttığını, ayrıca söz konusu denetimlerin işletme sahipleri tarafından da memnuniyetle karşılandığı izlenimi elde edilmiştir. Denetime katılan Kontrol Görevlisi personelin üstün görev anlayışıyla hareket ederek, mesai mefhumu gözetmeden yaptıkları denetimlerden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum'' diye konuştu.