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Sorun Karayollarına iletildi

Yozgat’ın Şefaatli ilçe merkezinde Karayolları tarafından yaptırılan kavşakta yaşanılan sorun Karayolları Bölge Müdürlüğüne iletildi.

19 Haziran 2021 Cumartesi 00:36
Sorun Karayollarına iletildi

CHP Boğazlıyan İlçe Başkanı Ali Bektaş, ilçeyi ziyaret eden Yozgat Milletvekili Ali Keven’e ilçede Karayolları tarafından yol çalışması kapsamında yapılan kavşağın sorunlu olduğu gösterip, destek istedi. CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Karayolları Bölge Müdürlüğüne yazılı olarak yaptığı başvuruda, ‘’Yozgat Şefaatli ilçe merkezinden geçen ve Kozaklı ilçesine bağlanan karayolunun Şefaatli ilçe merkezi geçişinde bir adet çok büyük çapta döner kavşak yapılmıştır. İlçe halkının şikâyetiyle yerinde yaptığımız incelemede ilçe merkezinde kullanım zorluğu nedeniyle kazalara neden olan bu büyük çaplı kavşak yerine sinyalizasyon yapılması talep edilmektedir. Bu hususlarda ilgili yerde inceleme yapılmasını rica ederim’’ dedi. Keven, Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından ‘’Şefaatli ilçe merkezinde yapılan bu kavşağın düzenlenerek sinyalizasyonlu kavşak haline dönüştürülmesi mümkün müdür? Bu büyük çaplı kavşakta meydana gelen kazaların daha büyük kazalara sebebiyet vermeden önlenmesi için ‘kaza nedenleri’ ve ‘bu denli büyük çaplı kavşağın tekrar değiştirilmesi’ hususlarında yerinde teknik bir inceleme yapılabilir mi? Kavşak dairesinin içerisine yapılmış olan yaklaşık bir buçuk metre yükseklikte ki toprak dolgu görüş güvenliğini tehlikeye düşürmekte midir? Kavşak öncesinde olması gereken uyarı levhaları yeterli midir?’’ sorularını da yönelterek, bu sorularında yazılı olarak cevaplandırılmasını istedi.

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Sorun Karayollarına Iletildi
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