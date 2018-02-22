Sorun Giderildi

Gazetemizde yer alan ‘Trafo Korkusu’ başlıklı haberi ihbar olarak kabul eden Çedaş, yaptığı incelemenin ardından, sorunu ivedilikle çözüme kavuşturdu. Çedaş ekipleri, Şeyh Osman Mahallesi Hacı Eyüp Sokak'ta bulunan elektrik panosunun bakım onarımını tamamladı. Vatandaşların can ve mal güvenliği açısından tehlike arz etmeyecek şekle getirilen panonun üzerine gerekli uyarı levhaları da yerleştirildi. Çedaş, yaptığı açıklamada ‘uyarıcı’ niteliğinde değerlendirdikleri haberle ilgili gerekli çalışmanın yapıldığını belirtip, haber yapılarak kendilerinin uyarılmasına ‘teşekkür’ etti.
22 Şubat 2018 Perşembe 07:00
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