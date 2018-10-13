Sorun Dinledi

Çelik , "İlk defa Yozgat’a gelme şansımız oldu. Yaklaşık 4 yıl önce sendikamızı kurmuştuk. Türkiye genelindeki bütün AFAD çalışanlarını birebir ziyaret edip, bire bir genel anlamda sorun ve sıkıntıları çözüm noktasında neler yapılabileceği konusunda bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Daha sonra bunları çözüm önerileri ile beraber üst makamlara ve AFAD Başkanlığımıza iletmek üzere bir rapor hazırlama planımız var. Bu çerçevede de Yozgat’ı ziyaret ederek, buradaki AFAD çalışanlarının sorun ve sıkıntılarını bire bir görüşme fırsatımız oldu” dedi.