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Sorun Dinledi

AFAD-Sen Genel Başkanı Ayhan Çelik, Genel Başkan Yardımcısı Akşit Dayı ile birlikte geldiği Yozgat’ta, AFAD çalışanlarının sorunları dinledi, çözümü noktasında izlenecek yollar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Sorun Dinledi

AFAD-Sen Genel Başkanı Ayhan Çelik, Genel Başkan Yardımcısı Akşit Dayı ile birlikte geldiği Yozgat’ta, AFAD çalışanlarının sorunları dinledi, çözümü noktasında izlenecek yollar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

13 Ekim 2018 Cumartesi 07:09
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Sorun Dinledi

Çelik , "İlk defa Yozgat’a gelme şansımız oldu. Yaklaşık 4 yıl önce sendikamızı kurmuştuk. Türkiye genelindeki bütün AFAD çalışanlarını birebir ziyaret edip, bire bir genel anlamda sorun ve sıkıntıları çözüm noktasında neler yapılabileceği konusunda bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Daha sonra bunları çözüm önerileri ile beraber üst makamlara ve AFAD Başkanlığımıza iletmek üzere bir rapor hazırlama planımız var. Bu çerçevede de Yozgat’ı ziyaret ederek, buradaki AFAD çalışanlarının sorun ve sıkıntılarını bire bir görüşme fırsatımız oldu” dedi.

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Sorun Dinledi
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