SORUN DiNLEDi

Sorunlarını iletmek üzere belediye hizmet binasının önüne kadar elektrikle çalışan araçlarıyla gelen iki engelli vatandaş, sorunlarını iletebilmek için başkan yardımcılarından birisiyle görüşmek istediğini bildirdi. Makama çıkamayan engelli vatandaşların yanına inen Başkan Yardımcısı Akgün, vatandaşların taleplerini, sorunlarını dinledi. Akgün, engelli vatandaşların sorunlarının sadece belediyeyle ilgili olmadığını belirterek, ‘’Bizi ilgilendiren konuların yerine getirilmesi konusunda hemen çalışma başlattık. Diğer kurumlarla ilgili de yönlendirmede bulundum. Vatandaşımız bizim yanımıza gelemiyorsa biz vatandaşımızın ayağına her zaman gideriz’’ dedi.