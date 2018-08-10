Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 13°
az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
97185
ALTIN
216.400
DOLAR
5.4867
STERLİN
7.1247
EURO
6.3411

SORUN DiNLEDi

YOZGAT Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Akgün, engelli vatandaşların sorunlarını dinledi.

SORUN DiNLEDi

YOZGAT Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Akgün, engelli vatandaşların sorunlarını dinledi.

10 Ağustos 2018 Cuma 07:00
8 Okunma
SORUN DiNLEDi

Sorunlarını iletmek üzere belediye hizmet binasının önüne kadar elektrikle çalışan araçlarıyla gelen iki engelli vatandaş, sorunlarını iletebilmek için başkan yardımcılarından birisiyle görüşmek istediğini bildirdi. Makama çıkamayan engelli vatandaşların yanına inen Başkan Yardımcısı Akgün, vatandaşların taleplerini, sorunlarını dinledi. Akgün, engelli vatandaşların sorunlarının sadece belediyeyle ilgili olmadığını belirterek, ‘’Bizi ilgilendiren konuların yerine getirilmesi konusunda hemen çalışma başlattık. Diğer kurumlarla ilgili de yönlendirmede bulundum. Vatandaşımız bizim yanımıza gelemiyorsa biz vatandaşımızın ayağına her zaman gideriz’’ dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
BULVARA LEVHA TAKILDI
BULVARA LEVHA TAKILDI
Sarıkaya coşkusu
Sarıkaya coşkusu
Kursların sonuna gelindi
Kursların sonuna gelindi
Kadınlar Güçleniyor
Kadınlar Güçleniyor
KURBANLIKLAR BOZOK YAYLASINDAN
KURBANLIKLAR BOZOK YAYLASINDAN
Kaymakam denetleme yaptı
Kaymakam denetleme yaptı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim