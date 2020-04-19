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Sorun çözülüyor!

Sorgun ilçesinde otopark sorununu çözmek için çalışmalara hız verildi.

19 Nisan 2020 Pazar 23:47
Sorun çözülüyor!

SORGUN Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, eski sebze pazarına yapılmakta olan otopark projesinde sona gelindiğini bildirdi. Ekinci, otoparkın bitmesiyle ilçede bu alandaki eksikliğin önemli ölçüde giderileceğini belirterek, "Sorpark olarak projelendirdiğimiz otopark, Sorgun'un şehirleşme vizyonuna önemli kazanımlar sağlayacak. Parkın asfalt serimi yapıldı. Şimdi çevre düzenlemesi ve diğer çalışmalar başladı. Belediye olarak zaman mefhumu gözetmeksizin çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Yaşanan sıkıntılı günleri bir an önce geride bırakıp, daha yoğun bir çalışma ortamına girmek istediklerini vurgulayan Ekinci, "Sıkıntılı da olsa bu ortamda da çalışmalarımız sürüyor. Biliyorsunuz yaz aylarında gurbetçi vatandaşlarımızın ilçemize gelmesiyle trafik sorunu daha da yoğunlaşıyor. Bu yıl gurbetçilerimizin ülkemize gelişinde de biraz gecikme olacağını düşünüyoruz. Onlar gelmeden tüm park sorununu çözümlemeyi hedefledik" ifadelerini kullandı.

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Sorun çözülüyor!
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