Sorun çözülemedi

TÜRKİYE’ye örnek gösterilen Kadışehri ilçesindeki Kabalı Meyve Bahçesi projesi ile arsalarını birleştiren çiftçiler, tesisi işleten firma ile aralarındaki sorunun çözümlenmesini bekliyor. CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Kadışehri Kabalı köyüne giden Yozgat Valisi Kadir Çakır’ın şirket temsilcisi ile mağdur edilen köylülerin katıldığı bir toplantı yaptığını söyledi. Keven, ‘’1.4 milyon liralık ödeme için şirket tarafından somut bir tarih verilmedi. Bunun üzerine Sayın Vali tarafından işletme yönetimine cuma gününe kadar bir süre daha tanındı. 2016 yılından kalan ödenmemiş 1.2 milyon liranın akıbeti ise detaylıca anlatılmalı ve bunun da ödenmesi için bir güvence verilmelidir’’ dedi.

Milletvekili Keven, şirketin tanınan her süreyi suiistimal edeceğinin aşikar olduğunu ileri sürerek, sorunun Cuma gününe kadar da çözülememesi halinde konunun yargıya taşınıp, mağduriyetin daha fazla uzatılmamasının önemine dikkat çekti. Keven, ‘’Sorun çözüldükten sonra, biran önce 600 köylünün denetiminde bir kooperatif kurulmalı, bu şekilde kendi topraklarını kendileri yönetmelidir. Toprak köylünün, bahçe köylünün, tesis devlet ödeneği ve köylülerin imkanlarıyla yapıldı. Ortada hazır bir meyvecilik tesisi var ama bir şirket geliyor hazır tesise konuyor üstüne bir de köylüleri perişan ediyor. Böyle bir zafiyet olamaz. Burası kesinlikle herhangi bir şirkete peşkeş çekilmemelidir. Köylülerimiz adına girişimlerde bulunduğu için Valimize teşekkür ederim’’ diye konuştu.