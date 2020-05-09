Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
97845
ALTIN
388.916
DOLAR
7.0929
STERLİN
8.8036
EURO
7.6935

SORUMLUSU KiM?

Digitürk, radyo ve müzik kanallarında 80 ilin görüntüsüne yer verirken, Yozgat’ı görmezden geliyor.

09 Mayıs 2020 Cumartesi 01:28
SORUMLUSU KiM?

DİGİTÜRK, ülkemiz yönetiminde her dönem söz sahibi olan, Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevini yürüten Fuat Oktay’ın memleketi Yozgat’ı görmezden geliyor. Toplamda 204 kanalın bulunduğu Digitürk platformunda, 52 müzik kanalı yer alıyor. Haber, Film, Spor, Dizi, Çocuk, Belgesel, Müzik-Yaşam konularında yayın yapan kanalların izlenebildiği Digitürk platformunda, özellikle müzik-yaşam kanallarında, müzik yayınları Türkiye’nin doğal güzelliklerinin görüntüleriyle birlikte veriliyor. Digitürk Platformu, 81 ilden 80’inin doğal ve turistik güzelliklerini ayrıntılı olarak yayınlarken, Yozgat’tan sadece Çekerek Barajının kısa görüntüsünü vermekle yetiniyor.

TEPKİ ÇEKİYOR

‘Yozgat’ın sadece Çekerek Barajı’ndan ibaret olmadığını’ belirten Digitürk aboneleri, diğer illerde olduğu gibi Yozgat’ın tarihi Çapanoğlu Büyük Cami, Türkiye’nin ilk milli parkı Yozgat Çamlığı gibi alanlara da yer verilebileceği kaydedildi. Bununla birlikte, güneş tutulması sonucunda devam eden bir savaşın son bulmasına sahne olan Kerkenes dağı, dünyada bulunan iki Roma Dönemi kaplıcalarından birisine sahip Sarıkaya ilçesindeki Roma Hamamı kalıntılarının Yozgat’ın önemli turizm merkezlerinden olduğu da hatırlatıldı.  Yerköy ilçesindeki Karanlıdere, Boğazlıyan ve Yenifakılı ilçelerindeki yeraltı şehirleri, Akdağmadeni ilçesindeki tarihi yapılar, Çandır ve Çayıralan’daki türbeler, Saraykent ilçesindeki ipek yolu üzerindeki tarihi hanlar, kaplıcalar gibi daha birçok güzelliklerin bulunduğu Yozgat’ın sadece Çekerek Barajı ile tanıtılmasının haksızlık olduğu kaydedildi. Sıkıntının Digitürk mü? Yoksa Yozgat’ın tanıtımı konusunda gerekli hassasiyeti göstermeyen ilgililerden mi kaynaklı? olduğu konusunda bir fikir sahibi olamadıklarına vurgu yapan Yozgatlılar, sorunun bir şekilde giderilip, diğer illerin tanıtım görüntüleri gibi Yozgat’ın da ayrıntılı olarak görüntülerinin çekimlerinin yaptırılarak, yayınlanmasını bekliyor.

Son Güncelleme: 08.05.2020 18:30
Anahtar Kelimeler:
SORUMLUSU KiM?
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hediye göndermeyin!
Hediye göndermeyin!
Taze Marul dağıttı
Taze Marul dağıttı
AMAN DiKKAT!
AMAN DiKKAT!
SAYILI GÜNLER KALDI
SAYILI GÜNLER KALDI
Parkta sona gelindi
Parkta sona gelindi
Meydan Projesi hazır
Meydan Projesi hazır
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim