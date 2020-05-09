SORUMLUSU KiM?

DİGİTÜRK, ülkemiz yönetiminde her dönem söz sahibi olan, Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevini yürüten Fuat Oktay’ın memleketi Yozgat’ı görmezden geliyor. Toplamda 204 kanalın bulunduğu Digitürk platformunda, 52 müzik kanalı yer alıyor. Haber, Film, Spor, Dizi, Çocuk, Belgesel, Müzik-Yaşam konularında yayın yapan kanalların izlenebildiği Digitürk platformunda, özellikle müzik-yaşam kanallarında, müzik yayınları Türkiye’nin doğal güzelliklerinin görüntüleriyle birlikte veriliyor. Digitürk Platformu, 81 ilden 80’inin doğal ve turistik güzelliklerini ayrıntılı olarak yayınlarken, Yozgat’tan sadece Çekerek Barajının kısa görüntüsünü vermekle yetiniyor.

TEPKİ ÇEKİYOR

‘Yozgat’ın sadece Çekerek Barajı’ndan ibaret olmadığını’ belirten Digitürk aboneleri, diğer illerde olduğu gibi Yozgat’ın tarihi Çapanoğlu Büyük Cami, Türkiye’nin ilk milli parkı Yozgat Çamlığı gibi alanlara da yer verilebileceği kaydedildi. Bununla birlikte, güneş tutulması sonucunda devam eden bir savaşın son bulmasına sahne olan Kerkenes dağı, dünyada bulunan iki Roma Dönemi kaplıcalarından birisine sahip Sarıkaya ilçesindeki Roma Hamamı kalıntılarının Yozgat’ın önemli turizm merkezlerinden olduğu da hatırlatıldı. Yerköy ilçesindeki Karanlıdere, Boğazlıyan ve Yenifakılı ilçelerindeki yeraltı şehirleri, Akdağmadeni ilçesindeki tarihi yapılar, Çandır ve Çayıralan’daki türbeler, Saraykent ilçesindeki ipek yolu üzerindeki tarihi hanlar, kaplıcalar gibi daha birçok güzelliklerin bulunduğu Yozgat’ın sadece Çekerek Barajı ile tanıtılmasının haksızlık olduğu kaydedildi. Sıkıntının Digitürk mü? Yoksa Yozgat’ın tanıtımı konusunda gerekli hassasiyeti göstermeyen ilgililerden mi kaynaklı? olduğu konusunda bir fikir sahibi olamadıklarına vurgu yapan Yozgatlılar, sorunun bir şekilde giderilip, diğer illerin tanıtım görüntüleri gibi Yozgat’ın da ayrıntılı olarak görüntülerinin çekimlerinin yaptırılarak, yayınlanmasını bekliyor.