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SORUMLULUK ALMAK ZORUNDAYIZ!

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç, herkesin yaptığı işi sahiplenmesi gerektiğini, idarecilerin kendisi dahil sorumluluk alıp, hesap verebilir olmasına gerektiğine dikkat çekerek, ‘Yaptığımız işlere biz sahip çıkmıyorsak, kurumsal olarak sahiplenmiyorsak, halk olarak, Yozgat olarak bunları sahiplenmiyorsak bir yerlerde noksanlık var demektir. Bizler amirlerimize, bakanlığa hesap vermek zorunda olduğumuz kadar aynı şekilde halka da hesap vermek zorundayız’ dedi. 

SORUMLULUK ALMAK ZORUNDAYIZ!

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç, herkesin yaptığı işi sahiplenmesi gerektiğini, idarecilerin kendisi dahil sorumluluk alıp, hesap verebilir olmasına gerektiğine dikkat çekerek, ‘Yaptığımız işlere biz sahip çıkmıyorsak, kurumsal olarak sahiplenmiyorsak, halk olarak, Yozgat olarak bunları sahiplenmiyorsak bir yerlerde noksanlık var demektir. Bizler amirlerimize, bakanlığa hesap vermek zorunda olduğumuz kadar aynı şekilde halka da hesap vermek zorundayız’ dedi. 

19 Ocak 2018 Cuma 07:05
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SORUMLULUK ALMAK ZORUNDAYIZ!

Sabah 8 akşam 5 memuru olmayacaklarının altını çizen Vali Yurtnaç, mesai saatlerine bağlı bir memuriyetin insanların heyecanlarını kaybetmelerine neden olabileceğinin altını çizdi. Vali Yurtnaç, ‘Heyecanını kaybeden toplumlar, karı kocalar, arkadaşlar, memurlar batmaya mahkumdur. Ülkenin insanları, bana ne, nemelazım diyoruz, ruhsuz, heyecansız, bitik, miskin bu yapının içerisinde, sistem bizi zorluyor aslında. Sistem milleti kadrolu hale getirirse, rekabeti ortaya koymazsa başarıyı asla yıkayamayız. Sistemi biz rekabetçi, yenilikçi hareketli, hesap verebilir hale getirmemiz gerekiyor’ diye konuştu.
Yozgat Valisi Yurtnaç, insan olmanın getirdiği reflekslerin bulunduğunu, bu reflekslerin rahat olunması durumunda, insanları oturmaya, yenilikçi olmamaya, rekabet etmemeye yanlış yola sevk ettiğini anlattı. Vali Yurtnaç, 657 sayılı devlet memurları yasasının ülkenin üzerindeki kamburlardan olduğuna vurgu yaparak, ‘657 sayılı devlet memurları yasası, bir öğretmenimiz çok çalıştı, öbürü de hiç çalışmadı; ne yapıyoruz, hiçbir şey yapmıyoruz. Bunu al doktora, bunu al polise, bunu al savcıya, hakime ne acı bir şey böyle bir sistem, kapalı bir sistemdir. Böyle bir sistem, yıkılan Sovyetler Birliği sisteminden daha kötü bir sistemdir. Biz her zaman yeniliği arayacağız, rekabeti arayacağız ve öğrencilerimize de bunları aşılayacağız’ ifadelerini kullandı.
 UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE
Yozgat valisi Kemal Yurtnaç, uyuşturucu ile mücadele programının devreye sokarak, zabıtanın görevi olmaktan çıkarttıklarını söyledi. Vali Yurtnaç, ‘Milli eğitim, sağlık, belediyeyi, STK’ları, Meslek örgütlerini, diyaneti, Aile sosyal politikaları sağlık müdürlüğü içerisine koyduk. Sağlık müdürüne de sen bunun koordinatörüsün, her üç ayda bir raporlar alıyoruz. Allah korusun Yozgat’ta böyle bir problem yok ama adamların hedefleri daha fazla para kazanmak, uyuşturucuyu yaygınlaştırmak. Eğer sınıfında bir çocuğu dalgın görüyor, çocuğu o halde görüyor da ilgilenmiyorsa o öğretmende problem var demektir. Eğer öğretmeninde böyle bir hal var ve okul müdürü görmüyorsa okul müdüründe de bir problem var demektir. İdarecilik ben dahil, hoş gibi gözüken ama bir mesuliyeti, hesap verilmesi gereken bir mevkidir. Bu maksatla okullarımıza sahip çıkacağız, öğrencilerimize sahip çıkacağız. Her kes kendi işini yaptığı zaman eleştirilecek hiçbir şey kalmayacaktır’ şeklinde konuştu.
Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, medeni bir ülkenin insanı nasılsa ülkesine sahip çıkan, geleceğe bakan bir perspektif ile çocuklarımızı eğitmemiz gerektiğine dikkat çekti. Vali Yurtnaç, ‘Yani Türkiye’nin 10-20 senesi dünyanın ne olacağı belli değil ki. Ruh gücümüzü dinamik bir şekilde, düzgün bir şekilde tutarsak hiçbir şeyden korkmayız. İstediği kadar bizlere tehditler gelsin, o tehditler alır gider. Yani üreten bir gençlik, sorup sorgulayan bir gençlik için hep birlikte çalışacağız. Çöplükte güzel insan yetişmez, pis yerde temiz medeni insan yetişmez. Bu maksatta bu çocuklarımızı güzel ortamlarda hep birlikte yetiştireceğiz’ ifadelerini kullandı. 
 

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