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Sorular yanıtsız kalmadı

Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında uygulamaya konulan ‘Hayvanları Koruma Kanunu' ile ilgili tehlike arz eden hayvanların durumlarına yönelik sıkça sorulan sorular, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından yanıtlandı.

06 Ekim 2021 Çarşamba 00:21
Sorular yanıtsız kalmadı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, yapılan yasal düzenleme ile tehlike arz eden hayvanlarla ilgili sıkça sorulan soruların yanıtlarını yazılı açıklama ile duyurdu. Yeni yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından kamuoyunda, yeni düzenleme öncesinde sahiplenilmiş olan tehlike arz eden hayvanlarla ilgili soruların da arttığı hatırlatıldı. ‘Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasilerio’ türleri veya bunların melezleri ilgili olarak yürütülen sahiplendirme, kısırlaştırma, yurtdışından yurda girişleri gibi işlemler, hakkında bakımevlerine gönderme kararı verilmişse bakımevinden iadesi gibi pek çok konuda bazı soruların gündeme geldiği hatırlatıldı. ‘’Hayvanları Koruma Kanunu geçici üçüncü maddesi kapsamında 14 Temmuz 2021 tarihi öncesinde sahiplenilmiş olan tehlike arz eden hayvanların 6 ay içerisinde kısırlaştırılıp, kayıt altına alınması yükümlülüğüne ilişkin olarak, süre bitiminde kısırlaştırılacak olgunluğa gelmeyen yavrulara nasıl bir işlem uygulanacaktır?’’ sorusuna şu yanıt verildi:
‘’Bahsi geçen Kanun maddesinde ‘Kısırlaştırma işlemi için maddenin yürürlüğe girmesinden önce gebe kalmış hayvanların doğum yapması, yavruların dört aylık olması beklenir’’ hükmü bulunmaktadır. Bu doğrultuda süre bitiminde söz konusu yavrular kısırlaştırılacak olgunluğa gelmemiş olsalar bile kısırlaştırılmaları için dört aylık olmaları beklenebilecektir.’’ 
14 Temmuz 2021 tarihi öncesinde sahiplenilmiş olan tehlike arz eden hayvanların gebe olanlarından elde edilecek yavruları başkalarına sahiplendirilebilir mi? yönündeki soruya ise kurum tarafından şu açıklama getirildi:
‘’Bahsi geçen Kanun maddesinde, tehlike arz eden hayvanların belirlenmesine ilişkin Bakanlıkça yapılacak düzenleme yürürlüğe konuluncaya kadar; Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasilerio türlerini veya bunların melezlerini üreten, sahiplenen, sahiplendiren, barındıran, besleyen, takas eden, sergileyen, hediye eden ve bunların ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapana hayvan başına 11 bin lira idarî para cezası verilir. Bu hayvanlara el konulur ve bu hayvanlar belediyeler tarafından hayvan bakımevine götürülür,  hükmü bulunmaktadır. Bu nedenle söz konusu hayvanların veya bu hayvanlardan elde edilecek hayvanların sahiplenilmesi ve sahiplendirilmesi mümkün değildir.’’

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