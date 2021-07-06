Sorgun’un konukları

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci'nin katılımı ile gerçekleşen karşılama sonrasında Üç Tepeler Sosyal Tesislerde düzenlenen tanıtım toplantısı yapıldı. Ekinci, Avrupa’da Osmanlı kültürünü yaymak, milli kültürü geliştirerek birlik, beraberlik duygusuna katkıda bulunmak için kurulan derneğin üyelerini ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Ekinci, ‘’Özellikle yurt dışında şehrimizin tanıtımı ve ileriye dönük çalışmalarımız için çok önemli bir adım attık. Hem yurt içinde hem de yurt dışında tarihimiz dolayısı ile kendimizden her daim söz ettirdik, bundan sonrasında da istiyoruz ki yurt dışında yaşayan özellikle gençlerimiz arasında bir kaynaşma ve kültür alışverişi olsun, sosyal faaliyetlerimizi bu yönde artırarak devam ettireceğiz’’ dedi. Ekinci, sosyal belediyecilik açısından birçok ilke imza attıklarını kaydetti. Ekinci, ‘’Programımız içerisinde kültürel zenginliklerimizi görüp sosyal yardımlaşma açısından faaliyetlerde bulunacağız. İlerleyen zamanlarda Sorgun'dan da bir grup gencimizi aynı amaçla biz yollayacağız’’ diye konuştu. (Esra Özdemir)