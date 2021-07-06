Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1392.64
ALTIN
499.02
DOLAR
8.6633
STERLİN
12.0241
EURO
10.3162

Sorgun’un konukları

Yozgat’ın Sorgun ilçesi, Avrupa Osmanlı Kültür Enstitüsü üyelerini ağırlıyor. Yozgat’ın tanıtımı için önemli projelerden biri olarak görülen, merkezi Paris’te bulunan Avrupa Osmanlı Kültür Enstitüsünden gelen heyet Sorgun ilçesinde konuşlandı.

06 Temmuz 2021 Salı 00:13
Sorgun’un konukları

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci'nin katılımı ile gerçekleşen karşılama sonrasında Üç Tepeler Sosyal Tesislerde düzenlenen tanıtım toplantısı yapıldı. Ekinci, Avrupa’da Osmanlı kültürünü yaymak, milli kültürü geliştirerek birlik, beraberlik duygusuna katkıda bulunmak için kurulan derneğin üyelerini ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Ekinci, ‘’Özellikle yurt dışında şehrimizin tanıtımı ve ileriye dönük çalışmalarımız için çok önemli bir adım attık. Hem yurt içinde hem de yurt dışında tarihimiz dolayısı ile kendimizden her daim söz ettirdik, bundan sonrasında da istiyoruz ki yurt dışında yaşayan özellikle gençlerimiz arasında bir kaynaşma ve kültür alışverişi olsun, sosyal faaliyetlerimizi bu yönde artırarak devam ettireceğiz’’ dedi. Ekinci, sosyal belediyecilik açısından birçok ilke imza attıklarını kaydetti. Ekinci, ‘’Programımız içerisinde kültürel zenginliklerimizi görüp sosyal yardımlaşma açısından faaliyetlerde bulunacağız. İlerleyen zamanlarda Sorgun'dan da bir grup gencimizi aynı amaçla biz yollayacağız’’ diye konuştu. (Esra Özdemir) 

Anahtar Kelimeler:
Sorgun’un Konukları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evdeki hesap çarşıya uymadı
Evdeki hesap çarşıya uymadı
SUYU TASARRUFLU KULLANIN!
SUYU TASARRUFLU KULLANIN!
Danışmanlık hizmeti başladı
Danışmanlık hizmeti başladı
Başvurular başladı
Başvurular başladı
BOZOK’TAN BiR BAŞARI DAHA
BOZOK’TAN BiR BAŞARI DAHA
GES PANELLERi TAMAM
GES PANELLERi TAMAM
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim