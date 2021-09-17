SORGUN’UN ALTI MADEN

Yozgat’ın en büyük ilçelerinden olmasına karşın her yıl gelişip, nüfusu artan Sorgun, üzerinde oturduğu maden yataklarının nimetlerinden yararlanmaya devam ediyor. Sorgun ilçe merkezinin yer aldığı alanda yaklaşık 3 Milyon ton kömür rezervinin yanında zengin jeotermal kaynaklarda bulunuyor. AK Parti Sorgun İlçe Başkanı Mesut Kılıç, yönetim kurulu bazı üyeleriyle birlikte ziyaret ettiği Yeni Anadolu Madencilik ve Teknoloji Anonim Şirket tarafından işletilen kömür sahasını gezip, çalışmalar hakkında bilgi aldı. 2018 yılı içerisinde Yeni Çeltek Kömür ve Madencilik şirketinin unvan değişikliğine giderek Yeni Anadolu Madencilik ve Teknolojileri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi olduğu hatırlatılarak, halen yer altı ve açık ocaklarda kömür üretim faaliyetine devam ettiği bildirildi. Yeni Anadolu Madencilik ve Teknolojileri şirketinin kurulduğu günden bugüne kadar yaklaşık 20 milyon ton linyit kömürünü yeraltından çıkararak, ülke ekonomisine kazandırdığına vurgu yapıldı. Yozgat’ın Sorgun ilçesindeki ruhsatlı kömür sahasında 1965 yılında açık ve yeraltı kömür işletmeciliği olarak faaliyetlere başlanıldığı, ilçenin Kaplıcalar mevkiindeki bölgede yerüstü işletmeciliği ile kömür çıkarma işlemlerinin tamamlandığı aktarıldı. Sorgun ilçesinin Küçükköhne mevkiinde halen yer üstü ve yeraltı kömür işletmeciliğinin devam ettiği, yerüstünden ortalama 3 bin 500-4 bin kaloride, yıllık 200 bin ton kömürün çıkartılıp, ülke ekonomisine kazandırıldığı açıklandı. Ortalama 200 kişinin istihdam edildiği işletmede, günümüze kadar yaklaşık olarak 8 milyon ton kömür üretiminin yapıldığına vurgu yapıldı. Yozgat’ın Aydıncık İlçesi ile Sorgun ilçesindeki kömür ruhsatlı sahaların da şirket bünyesine alınarak, 2017 yılından itibaren Jeolojik Etüt ve Arama Faaliyetlerinin devam ettirildiği açıklandı.

ZENGİN KÖMÜR REZERVİ

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen tespit çalışmaları sonucunda, toplamda 3 milyon ton rezervin bulunduğu belirlenen Sorgun ilçesinde çıkarılan kömürün, diğer birçok bölgede çıkarılan linyit kömürüne oranla kalori oranının daha yüksek ve kaliteli olduğu bildirildi. Sorgun ilçe merkezinde, şehrin altında bulunan kömür rezervini çıkartıp, piyasaya süren işletmeler üretimlerini sürdürüyor.

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