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SORGUN’U DİNLEDİ

Henüz programı kesinlik kazanmamasına karşın Yozgat’a gelmesi beklenilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ilçe bazlı heyetleri makamında kabul edip, sorun ve taleplerini dinliyor. Oktay, son olarak Sorgun ilçesinden giden heyeti ağırladı.

04 Haziran 2021 Cuma 00:05
SORGUN’U DİNLEDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat’ın sorunlarının çözümlenmesi, halkın beklentilerinin karşılanması, yatırım ve hizmetlerin takibi noktasında ilçe bazlı başlattığı temaslarını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, son olarak Yozgat’ın Sorgun ilçesinden giden heyeti, Külliyede ağırladı. AK Parti Sorgun İlçe Başkanı Mesut Kılıç ile birlikte belde belediye başkanlarının oluşturduğu heyet, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile Sorgun ilçesi hakkında istişarelerde bulundu. AK Parti Sorgun İlçe Başkanı Mesut Kılıç ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, ‘’Devlet büyüğümüz, Medar-ı iftiharımız Sayın Fuat Oktay Bey’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ziyaret ettik. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay Bey'in Yozgat ve tüm ilçeleri hakkında ortaya koyduğu entegre ve yerelden kalkınma modelinde Sorgun olarak alacağımız sorumluluğu istişare ettik. Sıcak ve samimi ortamda geçen toplantımızda, Cumhurbaşkanı Yardımcımıza Sorgun halkımızın beklentilerini ilettik, ayrıca yerelden yapabileceğimiz projeler hakkında Cumhurbaşkanı Yardımcımızı bilgilendirdik. Sorgun ilçe yönetimimiz ve halkımız adına Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay Bey’e şükranlarımızı sunarım’’ dedi. Doğankent Beldesi Belediye Başkanı Doğan Sungur, yaptıkları ziyarette projelerle ilgili istişareler yaptıklarını bildirdi. Yeniyer Beldesi Belediye Başkanı Burhan Güvenç ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirirken, Gülşehri Beldesi Belediye Başkanı Ali Ünlü, ‘’Ziyarette beldemizin sorunlarını, projelerimizi, ihtiyaçlarımızı görüştük. Misafir perdeliğinden dolayı Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sn. Fuat Oktay beye teşekkür ediyoruz’’ ifadelerini kullandı. Eymir Beldesi Belediye Başkanı Çetin Mertoğlu ise, ‘’Heyet olarak Cumhurbaşkanı Yardımcımız sn Fuat Oktay’ı makamında ziyaret ederek, projelerimiz hakkında istişare ettik. Özellikle Eymir göleti projemiz hakkında uzun uzun bilgi aldı’’ şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı ziyaret eden Sorgun Heyetinde, AK Parti Sorgun İlçe Başkanı Mesut Kılıç, Kadın Kolları Başkanı İsminaz Aksu, Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Enes Telli, Doğankent Belediye Başkanı Doğan Sungur, Eymir Belediye Başkanı Çetin Mertoğlu, Yeniyer Belediye Başkanı Burhan Güvenç, Gülşehri Belediye Başkanı Ali Ünlü, İl Genel Meclisi Üyesi Bekir Bozkurt ve Mustafa Şanlı yer aldı. •Haber Merkezi•

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SORGUN’U DiNLEDi
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