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Sorgunlulardan tepki

SORGUN ilçesinde vatandaşlar ve  sivil toplum kuruluşu temsilcileri yıkımı planlanan okul binalarının yıkılmasına tepki gösterdi.

Sorgunlulardan tepki

SORGUN ilçesinde vatandaşlar ve  sivil toplum kuruluşu temsilcileri yıkımı planlanan okul binalarının yıkılmasına tepki gösterdi.

11 Eylül 2018 Salı 07:00
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Sorgunlulardan tepki

Sorgun’da yeni Hükümet Konağı yapılacağı gerekçesiyle, yıkımı gündeme gelen Yeşilyurt İlkokulu, Sorgun Lisesi ve Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nun yıkımına ilçe halkı tepki verdi.
Sorgun Selam Gazetesi’nin haberine göre, şehrin tarihinde önemli yere sahip olduğu bildirilen binaların yerinde kalması gerektiği görüşü dile getirildi.
Konuyla ilgili MHP ve CHP ilçe başkanları da birer açıklama yaparak, ilçenin nostaljisini yaşatan tarihi geçmişi bulunan binaların yıkılmamasını talep ettiler.
Sorgun eski Belediye Başkanlarından Yılmaz Kılıçarslan ve Ahmet Uslu da okulların yıkılmasına tepki gösterdi.
Daha önce eski ofis yerine yapımı planlanan, daha sonra buradan vazgeçilerek üç okulun da yer aldığı araziye yapımı düşünülen yeni hükümet konağının yer seçiminin yanlış olduğu vurgulandı.
Eski Belediye Başkanı Yılmaz Kılıçarslan, Sorgun’da geçmişte tarihi müftülük binası, bazı çeşmeler ve nostaljik binaların yıkıldığını hatırlattı. Benzer durumun tekrar edeceğin dikkat çeken Kılıçarslan, “Yazık ki ne yazık, bu üç okul Sorgun için önemli, başka arazi mi yok” diyerek tepkisini gösterdi.
Eski Belediye Başkanı Ahmet Uslu da Sorgun’un tarihiyle özdeşleşen okul binalarının yıkılmasını doğru bulmadığını açıkladı. Ahmet Uslu, “Eski buğday pazarının bulunduğu alan gayet uygundur. Yaklaşık 26 bin metrekarelik alana sahiptir. Oraya yapılabilir” şeklinde konuştu.
Sorgun’da faaliyet gösteren bazı STK temsilcileri de binaların yıkılmasını eleştirdi.

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