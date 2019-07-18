Sorgun’dan ziyaret turu

Gül, 2019-2020 voleybol sezonu öncesinde yapılan hazırlık çalışmaları kapsamında bu ziyaretleri yaptıklarını belirtti. Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye bu sene Efeler Ligi'nde mücadele edecek Sorgun Belediyespor voleybol takımı hakkında bilgi arz ettiğini belirten Gül, "Kendisini Ankara deplasmanında oynayacağımız maçlarımıza davet ettim. Kendileri bizleri tebrik etti, tarihlerin uygun olması durumunda bir maçımızı salondan izlemek istediğini belirtti. Bu ilgi ve alakaları bizlere daha büyük bir güç ve cesaret verdi. Maç takvimi belli olduktan sonra kendilerini tekrar ziyaret etmek ve davetimizi yenilemek üzere söz aldık" dedi. Gül, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Asbaşkan Ahmet Göksu’yu da ziyaret ettiklerini ifade ederek, "Kendileriyle Efeler Ligi statüsü, gelir ve giderleri hakkında oldukça yararlı bir sohbet yaptık. Şimdi ilk işimiz cumartesi günü yapacağımız genel kurulda yeni yönetimi belirleyip, ardından hoca konusunu çözüme kavuşturmaktır" diye konuştu. Gül, teknik kadronun belirlenmesinin ardından transfer çalışmalarına başlayacaklarını da sözlerine ekledi.

