Sorgun’dan Yiğit Alp’e destek

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, SMA hastası Yiğit Alp'i yalnız bırakmadı. Başlatılan kampanya kapsamında Şakir Efendi Şehir Meydanında giderleri belediyeye ait olarak yapılan organizasyonda kurulan stantlara ziyaret gerçekleştirerek, yetkililerden destek kampanyasının son durumu hakkında bilgi aldı. Aldığı pastaya 10 bin lira veren ve iş adamlarına da iyi bir örnek teşkil eden Başkan Ekinci büyük takdir topladı. Ekinci, ‘’Yozgat ve ilçelerinden herkesin elinden geldiği kadar destek olacağından şüphem yok, çok az bir zamanı kalan yavrumuz için Sorgun Belediyesi olarak çorbada tuzumuz bulunsun istedik. Meydanımızda açılan stantlar ve ihtiyaç olan tüm malzemelerin karşılanması noktasında ilçemizde faaliyet gösteren dernekler ve vatandaşlarımız ile birlikte SMA hastası küçük Yiğit Alp için örnek bir birliktelik sergiledik. Biz de gücümüz ölçüsünde destek olmaya çalıştık. İnşallah Yiğit yavrumuzun Amerika'ya gitmesi için gereken para toplanacaktır. Bundan kuşkumuz yok. Bugünkü etkinliğimizden toplanan 32 bin 558 lira ile Sorgun bu yolda bizde varız dedi. Bizim kanımızda olan birlik ve beraberlik duygusu ile Yiğit yavrumuzun tedavisi için gereken parayı toplayıp bu meydanda koşup oynadığı zamanları göreceğiz’’ dedi. (Esra Özdemir)