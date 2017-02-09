Sorgun’dan Suriye’ye

Sorgun Nakliyeciler Kooperatifinde düzenlenen törene Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, STK üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, ilçe halkına ve tüm kuruluşlara vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ederek, “Allah, herkesin hayrını kabul etsin. Suriye’de hepimizin yüreğini yakan bir insanlık dramı yaşanıyor. Oradaki kardeşlerimizin durumu içler açısı. Biz, Türk Milleti olarak orada yaşananlara duyarsız kalamazdık. Bizi diğer milletlerden ayıran en büyük özelliğimiz mazluma olan yardımseverliğimiz ve hayırseverliğimizdir” dedi.





Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek ise, Suriye’de 6 yıldır savaşın sürdüğünü anımsatarak, savaşın başladığı günden beri Suriye’ye yardım yaptıklarını söyledi. Şimşek, “Kışın gelmesiyle Suriye’de yaşayanlar daha çok yardıma ihtiyaç duymakta. Bu nedenle Sorgun Kaymakamlığı, Sorgun Belediyesi, STK’lar ve ilçe esnafının yardımlarını esirgemeyerek, yola çıkan tırlarda 252 adet battaniye, 210 adet çocuk bezi, 9 kutu bebek bisküvisi, 50 paket ıslak mendil, 15 kutu bebek maması, 75 ton kömür ve 119 bin 853,25 TL. nakit para yardımı gönderildi” şeklinde konuştu.





Sorgun’un ve Türkiye’nin her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu da söyleyen Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek ise, “Dostluk ve kardeşliğin öne çıktığı önemli bir sosyal sorumluluk projesini sürdürüyoruz. Türkiye ve Sorgun her zaman dostlarının yanında olacaktır. Suriye halkı önemli sıkıntılar yaşıyor, sıkıntıları bitene kadar Suriye halkının yanında olacağız. Bugün gönderilen bu üç tırın içinde insani yardım malzemeleri yer alıyor. Bir nebzede olsa o kardeşlerimizin yaralarına merhem olmak savaş şartlarında yaşama mücadelesi veren komşularımıza el uzatmak bizler için önemlidir” ifadelerine yer verdi.



