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Sorgun’dan ekonomiye bakış

17 Şubat 2017 Cuma 06:00
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Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası, yayınladığı Ekonomik Bakış Dergisi ile oda faaliyetlerini şeffaf ve anlaşılabilir bir dille oda üyeleri ve okurları ile buluşturmayı hedefliyor.

Sorgun’dan ekonomiye bakış
Ticareti ve sanayisi günden güne gelişen bir Sorgun için çalışıyoruz’ sloganı ile yola çıktıklarını belirten Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Üzeyir Arslan, “Sorgun Ekonomik Bakış dergimiz ile oda faaliyetlerimizi daha şeffaf ve kalıcı olarak üyelerimiz ve okurlarımızla buluşturmayı hedefliyoruz. Şimdiye kadarki tüm faaliyetlerimizi web sitemizde siz değerli okurlarımız ve üyelerimizle paylaştık. Bundan sonraki süreçte kalıcı, muhteviyatı güçlü, arşivlenebilecek ve gelecek nesiller için kıymetli bir kaynak olabilecek yazılı bir yayın olan dergimiz ile bu faaliyetlerimizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı. 
Başkan Arslan, Sorgun Ekonomik Bakış dergisinin Yozgat ekonomi camiasında bir ilki oluşturduğunu kaydetti. Bu anlamda Sorgun TSO olarak her zaman ilkleri hayata geçirmenin kendileri için ayrı bir gurur meselesi olduğuna vurgu yapan Başkan Arslan, “Sorgun’un adını her platformda duyurmaktan büyük onur ve heyecan duyuyoruz. İlerleyen süreçlerde de bu ve buna benzer faaliyetlerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.  
Çağdaş odacılık hizmetlerinin gereği olarak çalışmalarını sürdürdüklerinin altını çizen Başkan Arslan, “Sorgun Ekonomik Bakış dergisinin yayına hazırlanması sürecinde emeği geçen herkese en kalbi duygularımla teşekkürü bir borç biliyor, yayınımızın tüm kitlelerce heyecan ile beklenen ve faydalı bir eser olacağı ümidini taşıyorum” ifadelerine yer verdi. 
Ekonomik Bakış dergisinin Sorgun ekonomisini mercek altına alması açısından önemli bulduklarını belirten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıkoğlu ise “Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası’nın 2013’te göreve gelen yönetimini ve meclisini, 2013’ten bu yana yaptıkları faaliyetleri  ve yerel anlamda bölgeye sağladıkları katkıları kapsayan böyle bir çalışma yapmalarından dolayı tebrik ediyorum” diye konuştu.

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