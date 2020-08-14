Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1100
ALTIN
461.328
DOLAR
7.2983
STERLİN
9.6016
EURO
8.6266

Sorgun’da yakalandı

Kızını telefonla arayarak ‘eski eşini öldüreceğini söylediği’ öne sürülen firari hükümlü, MOBESE kameralarından tespit edilerek yakalanarak, yeniden cezaevine gönderildi.

14 Ağustos 2020 Cuma 00:48
Sorgun’da yakalandı

ANKARA’da cezaevinden firar eden, eşini öldürmek için Sorgun ilçesine geldiği ileri sürülen cezaevi firarisi, polis tarafından yakalandı. Yozgat Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 28 hırsızlık suçundan 22 yıl hapis cezasına çarptırılan 41 yaşındaki firari, 11 Ağustos'ta Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar etti. Kızını ile telefonla arayan firari şahıs, ‘eski eşini öldürmek üzere Sorgun ilçesine geleceğini’ söyledi. Durumun polise bildirmesi üzerine Ankara ve Yozgat emniyet müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Mahkemeden alınan koruma kararı üzerine ekipler, firari şahsın öldürmeyi planladığı ileri sürülen kadın ve çocuklarını güvenli başka bir kente yerleştirdi. Kent güvenlik yönetim sistemi kameralarından firarinin Sorgun Otogarı'na geldiğini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla firari şahsı Cumhuriyet Caddesi'nde yakaladı. Firari hükümlünün yapılan üst aramasında üzerinden, öldürmeyi planladığı şahsın ev adresinin yazılı olduğu not kağıdı bulundu. Firari şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Yozgat E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Açıklamada, polisin titiz çalışması sonucu olası bir kadın cinayetinin önlendiği belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
Sorgun’da Yakalandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ESAMEMiZ OKUNMUYOR!
ESAMEMiZ OKUNMUYOR!
Kuleye kepçe darbesi
Kuleye kepçe darbesi
Salgının kaynağı araştırılacak
Salgının kaynağı araştırılacak
Projeler değerlendirildi
Projeler değerlendirildi
Destek protokolü
Destek protokolü
VALi BEY BELGELEDi
VALi BEY BELGELEDi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim