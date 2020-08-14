Sorgun’da yakalandı

ANKARA’da cezaevinden firar eden, eşini öldürmek için Sorgun ilçesine geldiği ileri sürülen cezaevi firarisi, polis tarafından yakalandı. Yozgat Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 28 hırsızlık suçundan 22 yıl hapis cezasına çarptırılan 41 yaşındaki firari, 11 Ağustos'ta Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar etti. Kızını ile telefonla arayan firari şahıs, ‘eski eşini öldürmek üzere Sorgun ilçesine geleceğini’ söyledi. Durumun polise bildirmesi üzerine Ankara ve Yozgat emniyet müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Mahkemeden alınan koruma kararı üzerine ekipler, firari şahsın öldürmeyi planladığı ileri sürülen kadın ve çocuklarını güvenli başka bir kente yerleştirdi. Kent güvenlik yönetim sistemi kameralarından firarinin Sorgun Otogarı'na geldiğini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla firari şahsı Cumhuriyet Caddesi'nde yakaladı. Firari hükümlünün yapılan üst aramasında üzerinden, öldürmeyi planladığı şahsın ev adresinin yazılı olduğu not kağıdı bulundu. Firari şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Yozgat E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Açıklamada, polisin titiz çalışması sonucu olası bir kadın cinayetinin önlendiği belirtildi.