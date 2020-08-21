Sorgun’da trafik kazaları

SORGUN ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında bir kişi öldü. Alınan bilgiye göre, Sorgun Belediyesine ait cenaze nakil aracı, garajdan çıkarken geri manevra yaptığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan 66 yaşındaki Selvi Yanar'a çarptı. Ağır yaralanan kadın, çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibince Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yanar, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yandan, Sivas istikametine gitmekte olan kamyona Sorgun Büyük termal kavşağında arkadan gelen otomobil çarptı. Kamyon kasasının altına giren otomobilin ön kısmı hurdaya dönerken kazada ölen yada yaralanan olmadı. (Foto Asım Önder)