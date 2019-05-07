Sorgun’da Mutlu Son

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle hazırlanan toplu iş sözleşmesi taraflarca imzalandı. Sözleşme ile işçilerin ücretlerine sosyal haklar hariç yüzde 46 oranında ücret zammı yapıldı. Hizmet Sendikası Yozgat Şubesi Başkanı Ferman Zararsız, ‘’Sendikamız üyesi işçilerin en düşük 88,70 lira olan yevmiyeleri, büro işi yapanlar için 130 liraya, sahada çalışanlar için 135 liraya yükseltildi. 2 bin 200 lira alan işçilerimizin aylık ücretleri imzalanan toplu iş sözleşmesi ile 3 bin ve 3 bin 200 liraya yükseltildi’’ dedi.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci de, işçilere söz verdiklerini hatırlatarak, ‘’Bu gün çalışanlarımıza verdiğimiz sözü tuttuk. Sözümüz söz dedik, çalışanlarımıza elimizden gelen en iyi ücret artışını yaparak, toplu iş sözleşmesini imzaladık. Hiç kimsenin siyasi görüşüne bakmadan, hiçbir ayrım yapmadan çalışanlar arasında imzaladığımız toplu iş sözleşmesi ile asgari ücretle çalışan, asgari ücretin yüzde 20’sini yüzde 35’ni, yüzde 50’sini ve yüzde 100’ünü alan işçilerimizden büroda çalışanların yevmiyesini 130 liraya, sahada çalışanların yevmiyelerini 135 liraya yükselttik. Ücret eşitliğini sağladık, işçilerin almış olduğu ücretleri eşitleyerek, adaletsizliği ortandan kaldırdık. Biz söz verdik sözümüzü tutuk, bizde söz senettir, çalışanlarımızdan da bundan sonra siyasi kimliğini bir tarafa bırakıp daha çok çalışmalarını istiyoruz. Biz çalışanın ismine bakmayacağız, bizler çalışan verilen görevi laiki ile ve zamanında yapıyor mu ona bakacağız. Tüm çalışanlar aldığı ücreti helal kazanacak, Yaptığı işi Allah için yapacak. Bizlerde çalışanlardan bunun sözünü istiyoruz. İşçinin görevi verilen görevi en iyi şekilde yapmak, işverenin görevi alın teri ve emeğinin karşılığını zamanında ödemek’’ diye konuştu.

