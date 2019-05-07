Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 19°
kapalı
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
91461
ALTIN
253.043
DOLAR
6.1353
STERLİN
8.0128
EURO
6.8628

Sorgun’da Mutlu Son

SORGUN Belediyesi Personel Şirketi ile Hizmet İş Sendikası arasında yaklaşık 4 aydır devam eden, 220 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesinde mutlu sona ulaşıldı.

Sorgun’da Mutlu Son

SORGUN Belediyesi Personel Şirketi ile Hizmet İş Sendikası arasında yaklaşık 4 aydır devam eden, 220 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesinde mutlu sona ulaşıldı.

07 Mayıs 2019 Salı 00:00
237 Okunma
Sorgun’da Mutlu Son

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle hazırlanan toplu iş sözleşmesi taraflarca imzalandı. Sözleşme ile işçilerin ücretlerine sosyal haklar hariç yüzde 46 oranında ücret zammı yapıldı.  Hizmet Sendikası Yozgat Şubesi Başkanı Ferman Zararsız, ‘’Sendikamız üyesi işçilerin en düşük 88,70 lira olan yevmiyeleri, büro işi yapanlar için 130 liraya, sahada çalışanlar için 135 liraya yükseltildi. 2 bin 200 lira alan işçilerimizin aylık ücretleri imzalanan toplu iş sözleşmesi ile 3 bin ve 3 bin 200 liraya yükseltildi’’ dedi.
Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci de,  işçilere söz verdiklerini hatırlatarak, ‘’Bu gün çalışanlarımıza verdiğimiz sözü tuttuk.  Sözümüz söz dedik, çalışanlarımıza elimizden gelen en iyi ücret artışını yaparak, toplu iş sözleşmesini imzaladık. Hiç kimsenin siyasi görüşüne bakmadan, hiçbir ayrım yapmadan çalışanlar arasında imzaladığımız toplu iş sözleşmesi ile asgari ücretle çalışan, asgari ücretin yüzde 20’sini yüzde 35’ni, yüzde 50’sini ve yüzde 100’ünü alan işçilerimizden büroda çalışanların yevmiyesini 130 liraya, sahada çalışanların yevmiyelerini 135 liraya yükselttik. Ücret eşitliğini sağladık, işçilerin almış olduğu ücretleri eşitleyerek, adaletsizliği ortandan kaldırdık.  Biz söz verdik sözümüzü tutuk,  bizde söz senettir, çalışanlarımızdan da bundan sonra siyasi kimliğini bir tarafa bırakıp daha çok çalışmalarını istiyoruz.  Biz çalışanın ismine bakmayacağız, bizler çalışan verilen görevi laiki ile ve zamanında yapıyor mu ona bakacağız.  Tüm çalışanlar aldığı ücreti helal kazanacak, Yaptığı işi Allah için yapacak. Bizlerde çalışanlardan bunun sözünü istiyoruz.  İşçinin görevi verilen görevi en iyi şekilde yapmak, işverenin görevi alın teri ve emeğinin karşılığını zamanında ödemek’’ diye konuştu.
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
KEVEN'DEN TEPKİ
KEVEN'DEN TEPKİ
Teravihte camiler doldu
Teravihte camiler doldu
HiJYEN OLMAZSA OLMAZ!
HiJYEN OLMAZSA OLMAZ!
Haydi Çocuklar CAMiYE
Haydi Çocuklar CAMiYE
Doğanın parçası oldular
Doğanın parçası oldular
Bahar Şenliği tamam
Bahar Şenliği tamam
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim