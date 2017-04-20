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Sorgun'da 'Kutlu Doğum'

20 Nisan 2017 Perşembe 23:59
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Yozgat'ın Sorgun İlçesi'nde Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri konferans programı ile başladı.

Sorgun'da 'Kutlu Doğum'
Sorgun Belediyesi düğün salonunda İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen İslam dünyasında Hz. Muhammed (S.A.V)’in doğum gününü kutlamak amacıyla yapılan ‘Kutlu Doğum Haftası’ etkinliklerine başlandı.
Sorgun Belediyesi’nin ev sahipliğini yaptığı ve Sorgun Müftülüğü tarafından hazırlanan program ve etkinlikler 21 Nisan 2017 tarihine kadar devam edecek. Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında, Sorgun Belediyesi düğün salonunda düzenlenen programa Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Özköse konuşmacı olarak katıldı.
Yeni Cami İmam Hatibinin Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan Sorgun İlçe Müftüsü Hasan Görer, bu yılki Kutlu Doğum Haftası Etkinliklerinin yoğun bir programla kutlanacağını belirterek,  ‘Hz. Peygamber ve Güven Toplumu’ temasını vatandaşlarımıza anlatmaya çalışacaklarını kaydetti. Konferansa konuşmacı olarak katılan Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Özköse, ‘Hz. Peygamber ve Güven Toplumu’ konulu konferans verdi. Görer, “Hz. Muhammed’in hayatının her döneminde güvenilir bir insan modeli olduğunu söyledi. Allah Resulü, güvenilir olmayı, güven aşılamayı, güven içinde yaşamayı söz ve uygulamalarıyla bizlere gösterdiğini ifade eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Özköse; “Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV), kendi kişisel kimliği ve hayatında güven insanı olduğu gibi Medine İslam toplumunu da güven temelinde kurmuştur. Arkadaşları (Ashab) da güvenilir insan ve toplum olma konusunda O’nu model almışlardır” dedi.
Konferans sonrası Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özköse ’ye tablo hediye etti.

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