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Sorgun’da kış hazırlığı

SORGUN Belediyesi, kış öncesinde hazırlıklarını yoğunlaştırdı. İlçe merkezinde temizlik çalışması yapıldı, yollarda asfalt çalışmasına devam edildi.

11 Kasım 2020 Çarşamba 00:53
Sorgun’da kış hazırlığı

Sorgun Belediyesi ekipleri, Muzaffer Çetin Caddesinde asfalt serimi yaptı. Altyapı sorunu olmayan, geniş kaldırımları, modern aydınlatmaları, konforlu bir sürüş sağlayacak yolu olan caddelere bir yenisini daha ekledi. Kış mevsimi öncesi ilçe genelindeki parklarda kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Vatandaşların yaz aylarında sıklıkla kullandığı park ve bahçeler kış mevsimi öncesinde de ihmal edilmedi. Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından meydan ve parklarda mevsimsel koşullardan kaynaklanan olumsuzlukların giderilmesine yönelik kış temizliği yapıldı.

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Sorgun’da Kış Hazırlığı
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