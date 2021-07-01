Sorgun’da kaynak arayışı

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, tarafından ilçenin su ihtiyacını karşılayan ana depolara takviye olarak kaynakların bulunması için sondaj çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Ekinci, iki farklı noktada yürütülen sondaj çalışmalarını inceleyerek, çalışmayı yürüten ekipten bilgi aldı. Ekinci, ‘’Sondaj çalışmalarını yürüttüğümüz iki farklı nokta var. Aydınlıkevler Mahallesinde 105 metre, Bağlarbaşı mevkii 145 metrede sondaj çalışması devam ediyor. Ne yazık ki henüz su kaynağına ulaşamadık. Hava sıcaklıklarının artması ile birlikte bahçe sulamasının yaygınlaşması ilçemizdeki su sıkıntısını ciddi bir boyuta taşımıştır. Bu konuda hemşerilerimizin duyarlı olmasını rica ediyorum’’ dedi. (Esra Özdemir)