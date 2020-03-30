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Sorgun’da işyerlerine düzenleme

Sorgun'da işyerleri açılış kapanış saatleri belirlendi.

30 Mart 2020 Pazartesi 15:25
Sorgun’da işyerlerine düzenleme

SORGUN ilçesinde işyerlerinin açılma saatleri yeniden belirlendi. Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci başkanlığında, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanının katılımı ile toplantı düzenlendi. Toplantıda, 31 Mart - 6 Nisan tarihleri arasında bir hafta süreli olarak, Sorgun Sanayisinde faaliyet gösteren tüm işletmelerin faaliyetleri durduruldu. İlçemiz genelindeki tüm diğer işletmelerin, kasap, manav, market ve fırınlar hariç çalışma saatleri 11:00- 15:00 arası olarak belirlendi. Belediyenin çalışma saatleri de ikinci bir karara kadar 10:00-16:00 olarak ilan edildi.

Anahtar Kelimeler:
Sorgun Işyeri Korono Virüs
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