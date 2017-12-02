-Sorgun’da iki transfer

Bafra Belediyespor ile oynayacağı maç öncesinde kadrosunu güçlendiren Sorgun Belediyespor, Milas Belediyespor’dan orta oyun kurucusu Halil İbrahim Öksüz ile Fındıklıspor’dan libero Eyüphan Ertuğrul ile anlaşmaya vardı. İki oyuncunun da Bafra Belediyespor ile oynanacak olan müsabakada sahada olacağı bildirildi.

Orta oyuncu olarak görev yapan Halil İbrahim Öksüz, Maliye Milli Piyango alt yapısında yetişip geçen sezon Milas Belediyespor formasını giydi. Libero mevkiinde oynayan Eyüphan Ertuğrul ise Trabzonspor altyapısından yetişti, 1994 doğumlu sporcu 2012-2016 sezonlarında Gümüşhane Torul Gençlik takımında oynayan genç oyuncu, 2016-2017 sezonunda ise Fıldıklıspor formasını giydi.

