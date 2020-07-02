Sorgun’da da açıldı…

İKİNCİ el araç pazarındaki kurumsal oyunculardan Otomerkezi.net, ülke çapında bayi ağını genişletmeye devam ediyor. İç Anadolu’da büyüme hareketi başlatan şirket, Ankara ve Sorgun hizmet noktalarının kapılarını açtı.

Ankara’da 50, Sorgun’da 20 araç kapasitesine sahip showroomlar ile hizmet vermeye başlayan Otomerkezi.net, yılsonuna kadar bayi sayısını Türkiye çapında 30’a çıkarmayı hedefliyor. Türkiye’nin ikinci el araç pazarındaki kurumsal üyelerinden Otomerkezi.net, büyümeye devam ediyor. 2020 yılında ülke çapında bayi ağını genişletme hedefiyle yola çıkan Otomerkezi.net, başkent Ankara ve Sorgun’da açtığı iki showroomu ile birlikte hizmet noktasını 16’ya çıkardı. Yıl sonuna kadar bayi sayısını 30’a çıkarmayı hedefleyen Otomerkezi.net, hali hazırda Online İletişim Sistemi sayesinde, internet üzerinden araç satın almayı düşünenleri tek tıkla otomobil sahibi yapabiliyor ve Hemen Sat sistemi üzerinden tek tıkla araç satışına imkan tanıyor. Tek çatı altında ekspertiz, noter işlemleri, kasko ve sigorta işlemleri ve çok çeşitli kredilendirme seçenekleri ile avantajlı ödeme koşullarını bir arada sunabilen şirket, 1 yıl/15 bin kilometre mekanik ve elektrik kaynaklı arızalara karşı garanti verebiliyor.