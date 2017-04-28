Sorgun’da çevre hizmeti

Sorgun Belediyesi tarafından alınan asma çöp kovaları, şehrin çeşitli yerlerine kurulmaya devam ediliyor. İlçenin ana arterleri başta olmak üzere tüm caddelerinde bulunan eski çöp kovaları kaldırılarak, yerine yeni asma çöp kovaları takılıyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda amacın, kentin temiz görünümü, vatandaşların ise daha sağlıklı bir ortamda yaşam sürebilmeleri için ana arterlerde ve caddelerde asma çöp kovalarını yenilendiği belirtildi.

Sorguna Belediye Başkanı Ahmet Şimşek yaptığı açıklamada: “Temizlik imandan gelir düsturu ile yola çıktık, bizim belediyecilik anlayışımızla yaptığımız hizmette, hiçbir zaman sınır koymadık ve koymadan da yolumuza devam edeceğiz. Her şeyin en iyi ve en güzelini Sorgun halkına sunmanın haklı gururunu yaşıyoruz, 130 adet asma çöp kovası alımı yaptık ve Cumhuriyet Caddesi başta olmak üzere Hastane Caddesi, Cengiz Topel Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, Atatürk Bulvarı, Müftüoğlu Caddesi, Şefaatli Caddesi, Garajlar Mevkii ve bazı okul bahçelerine yeni çöp kovaları takıldı. Caddelerimizin temizliğini sağlamak için biz elimizden gelen gayreti gösteriyoruz, halkımızın da özenle kullanacağından şüphem yok, hizmetlerimiz de her zaman olduğu gibi en iyisini yapmaya çalışıyoruz” dedi.