Sorgun’da çevre hizmeti

Sorgun Belediyesi tarafından alınan asma çöp kovaları, şehrin çeşitli yerlerine kurulmaya devam ediliyor. İlçenin ana arterleri başta olmak üzere tüm caddelerinde bulunan eski çöp kovaları kaldırılarak, yerine yeni asma çöp kovaları takılıyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda amacın, kentin temiz görünümü, vatandaşların ise daha sağlıklı bir ortamda yaşam sürebilmeleri için ana arterlerde ve caddelerde asma çöp kovalarını yenilendiği belirtildi.