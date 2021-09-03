Sorgun’da altyapı çalışmaları

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, altyapı çalışmaları tamamlanan Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi, Cengiz Topel Caddesi, Müftüoğlu Caddesi olmak üzere çalışmaların yürütüldüğü birçok noktada kalıcı çözümler üreterek ilerlediklerini söyledi. Ekinci, ‘’Caddelerimizin asfalt serimini tamamladık ve yollarımızın güvenli bir trafik sunması için yol çizgi çalışmalarını yaptık. Altyapı sorunu olmayan, konforlu ve güvenli ulaşım sağlayan yollarımızı halkımızın hizmetine açtık’’ dedi.