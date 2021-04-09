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Sorgun’a yeni Kur’an Kursu

SORGUN Müftülüğü, ’Her Mahalleye En Az Bir Tane 4-6 Yaş Grubu Kur'an Kursu’' projesi kapsamında, Aydınlıkevler Mahallesi Salih Kayhan Camii karşısına, Kur’an Kursu binası yapımı için kolları sıvadı.

09 Nisan 2021 Cuma 00:07
Sorgun’a yeni Kur’an Kursu

İş insanı Faik Ünal tarafından,  Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışlanan yaklaşık bir dönümlük arsa üzerinde 4-6 Yaş Grubu Kur'an Kursu yapına başlanıldı. 4-6 Yaş Grubu Kur'an Kurslarına ilginin her geçen gün arttığını belirten Sorgun İlçe Müftüsü Mustafa Kayış, ‘’'Diyanet İşleri Başkanlığımızın 2013 yılında faaliyete geçirdiği 4-6 yaş Grubu Kur'an Kurslarında milyonlarca çocuğumuz hem eğleniyor hem öğreniyor. Bizlere emanet edilen çocuklarımıza Kur'an-ı Kerim okumayı öğretiyoruz, sureleri duaları ezberletiyoruz, namaz gibi abdest gibi temel dini bilgileri veriyoruz. Değerler eğitimi adı altında, sevgi, saygı, hoşgörü, merhamet, dürüstlük, yardımlaşmak, paylaşmak, vatan ve millet sevgisi gibi güzel hasletleri aşılıyoruz. Çocuklarımızın yaş gruplarını dikkate alarak gelişim süreçlerine göre etkinlikler yaptırıyoruz’’ dedi. Sorgun İlçe Müftüsü Kayış, Aydınlıkevler Mahallesine yeni yapacakları kursumuz 250 öğrenci kapasiteli olacağını, gerek mimari açıdan gerekse eğitim açısından her yönüyle örnek bir kurs olacağını bildirdi. Kayış, ‘’Kurs binamızın yerini bağışlayan Faik Bey'den kursumuzun yapım aşamasında yardım sözü aldık, vatandaşlarımızdan da yardımlarını bekliyoruz. Yardım yapmak isteyen vatandaşlarımız paylaştığımız ıban numaralarına yardımda bulunabilirler ya da müftülüğümüzde makbuz karşılığında bağış yapabilirler’’ ifadelerini kullandı.

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Sorgun’a Yeni Kur’an Kursu
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