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Sorgun’a yayalar için geçit

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde, uluslararası karayolundaki yaya geçitlerini kolaylaştırmak amacıyla üst geçit yapımıyla ilgili projesini tamamladı.

10 Haziran 2021 Perşembe 00:57
Sorgun’a yayalar için geçit

Sorgun Belediyesi, şehirlerarası ulaşımda da kullanılan Ankara-Sivas Karayolu üzerinde bulunan Şehirlerarası Otobüs Terminali kavşağına yapılması planlanan yaya üst geçit ile ilgili hazırlıklar tamamlandı. Projesinin kısa sürece içerisinde kurulumu yapılacağını bildiren Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, Karayolları Genel Müdürlüğü ve 6. Bölge Müdürlüğü ile gerekli görüşmeleri yaptıklarını söyledi. Ekinci, ‘’Yaptığımız görüşmeler neticesinde Ankara-Sivas Karayolu üzerinde araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu Terminal-Sağlık Ocağı önüne, trafik ve can güvenliği için yaya üst geçidi yapımı işi ihale edilerek yüklenici firma ile sözleşme imzalandı. Önümüzdeki günlerde üst geçidin kurulum çalışmalarına başlanacaktır’’ dedi. (Esra Özdemir)

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