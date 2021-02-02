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Sorgun’a Tır Parkı

SORGUN Belediyesi, Tır Parkı yapımı ile ilgili çalışmalarına start verdi.

02 Şubat 2021 Salı 00:16
Sorgun’a Tır Parkı

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, kamyon ve tırların şehir merkezinde düzensiz parklarının önüne geçmek, ilçe merkezindeki trafik akışını rahatlamak amacı ile kamyon ve tır parkı projeyle ilgili çalışmalara başladıklarını bildirdi. Başkan Ekinci, ‘’Proje ile şehir merkezinde düzensiz parkların neden olduğu, gerek kötü görüntü gerekse sıkışıklığa meydan vermesi nedeni ile ilçe merkezindeki trafik akışını olumsuz yönde etkileyen tır ve kamyonlar düzenli bir park alanına sahip olacaklardır’’ dedi. Başkan Ekinci, düzenli park yapılmasının yanında yol kenarlarında gecelemek zorunda kalan kamyon ve tır şoförleri için de çeşitli sosyal alanların tesiste yer alacağını kaydetti. Ekinci, ‘’Çatmasöğüt mevkiinde 21,471 metrekarelik alan ve 150 araç kapasiteli tır garajı, kamyon ve tır şoförlerinin güvenlik ve konforu düşünülerek projelendirilmiş olup en kısa sürede yapımı tamamlanacaktır’’ diye konuştu. •Seyfettin Sağlam•

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Sorgun’a Tır Parkı
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