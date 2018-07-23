SORGUN’A REHABiLiTASYON

Sorgun'da açılacak merkezin, bakıma muhtaç yaşlılara hizmet veren, diğer illerde bulunan kuruluşlar arasında önemli bir merkez olacağı kaydedildi. Merkezin, göç veren Yozgat’ta hanelerinde bakım ve sosyal desteği bekleyen önemli sayıdaki bakıma muhtaç yaşlılara da hizmet vereceği hatırlatıldı. Yaşlıların nitelikli zaman geçirmelerine, değer bulmalarına, akranları ile hoş zaman geçirmelerine imkan sağlayacak olan Sorgun Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi inşaatının Bedirbaba Mahallesi Beğendik kooperatifi yanında inşa edildiği, tamamlandığında 82 kişinin barınabileceği bildirildi.