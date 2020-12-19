Sorgun’a kütüphane

SORGUN Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, Şehit Teğmen Mustafa Şimşek Caddesi’ne yapılacak olan kütüphane projesinde, ihale sürecinin tamamlandığını söyledi. Başkan Ekinci, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ortak yürütülen halk kütüphanesi projesinin, 7’den 70’e tüm vatandaşların bilgi ihtiyacını karşılayacak düzeyde teknik altyapı ve donanıma sahip olacağını anlattı. Ekinci, "Kütüphanemizin projesini kendim çizdim. Hem mimari açıdan hem de kullanışlılık bakımından her ayrıntısına dikkat etmek istedim. Kütüphanemiz kullanışlılık bakımından halkımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak" dedi. Projesini bizzat Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci’nin çizdiği Halk Kütüphanesi hem mimari açıdan hem de kullanışlılık bakımından tüm ihtiyaçları karşılayacak. Ayrıntıları ve mimari özellikleri ile Sorgun’un tarihinde önemli bir yer edinecek Halk Kütüphanesi 2021 yılı Ağustos ayında halkın kullanımına açılacak.