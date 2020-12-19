Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1408
ALTIN
461.266
DOLAR
7.6288
STERLİN
10.2896
EURO
9.3315

Sorgun’a kütüphane

Sorgun Belediyesi tarafından projesi hazırlanan Halk Kütüphanesi ile ilgili çalışmalara başlanıldı.

19 Aralık 2020 Cumartesi 00:47
Sorgun’a kütüphane

SORGUN Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, Şehit Teğmen Mustafa Şimşek Caddesi’ne yapılacak olan kütüphane projesinde, ihale sürecinin tamamlandığını söyledi. Başkan Ekinci, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ortak yürütülen halk kütüphanesi projesinin,  7’den 70’e tüm vatandaşların bilgi ihtiyacını karşılayacak düzeyde teknik altyapı ve donanıma sahip olacağını anlattı. Ekinci, "Kütüphanemizin projesini kendim çizdim. Hem mimari açıdan hem de kullanışlılık bakımından her ayrıntısına dikkat etmek istedim. Kütüphanemiz kullanışlılık bakımından halkımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak" dedi. Projesini bizzat Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci’nin çizdiği Halk Kütüphanesi hem mimari açıdan hem de kullanışlılık bakımından tüm ihtiyaçları karşılayacak. Ayrıntıları ve mimari özellikleri ile Sorgun’un tarihinde önemli bir yer edinecek Halk Kütüphanesi 2021 yılı Ağustos ayında halkın kullanımına açılacak. 

Anahtar Kelimeler:
Sorgun’a Kütüphane
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Makine parkı güçlendi
Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Makine parkı güçlendi
Koyunlar bulundu
Koyunlar bulundu
3 ŞEHiDiMiZ ADINA 3 KUTUPHANE
3 ŞEHiDiMiZ ADINA 3 KUTUPHANE
Atık sular tarandı
Atık sular tarandı
PROTOKOL iMZALANDI
PROTOKOL iMZALANDI
Hukuk mücadelesini kazandı
Hukuk mücadelesini kazandı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim