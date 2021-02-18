SORGUN’A 2 MUJDE

AK Parti Sorgun İlçe Başkanı Mesut Kılıç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile yaptığı görüşme sonucunda Yozgat ve Sorgun’u ilgilendiren iki ayrı müjde aldığını söyledi. Kılıç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın Sorgun Millet Bahçesi'nin ihalesinin önümüzdeki mayıs ayı itibariyle yapılacağı müjdesini verdiğini bildirdi. AK Parti Sorgun İlçe Başkanı Kılıç, Sorgun ilçesinde Millet Bahçesi ile ilgili ön hazırlıkların tamamlandığını, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) teknik heyetinin ilçede incelemelerde bulunduğunu hatırlattı. Kılıç, Mükremin Göleti doğusunda bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait alan üzerine kurulacak Millet Bahçesi’nin ihalesinin bu yıl yapılıp, yer tesliminin ardından da inşaat çalışmalarına başlanacağını anlattı. Kılıç, ‘’Cumhurbaşkanı Yardımcımız, hemşehrimiz Sayın Fuat Oktay beyefendi Sorgun Millet Bahçesi projesini yakından takip ediyor. Millet bahçesi projesi içerisinde kütüphane, restoran, millet kıraathanesi, mescit ve bebek emzirme odası gibi alanlar yer alıyor. Ayrıca seyir terasları, bisiklet yolu, yürüyüş yolu, fitness aletleri, çocuk oyun gurupları, açık ve kapalı piknik alanları ve spor kompleksinden oluşacak’’ dedi. AK Parti Sorgun İlçe Başkanı Kılıç, Yozgat ile birlikte Sorgun ilçesini de yakından ilgilendiren Bozok Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile ilgili altyapı çalışmalarının da bu yıl tamamlanacağını, projenin her safhasının Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yakından takip edildiğini bildirdi. Kılıç, ihalenin ardından ödenek tahsisi yapılan Bozok OSB’nin Yozgat Merkez ile Sorgun ilçesi arasında belirlenen alanda kurulmaya çalışıldığını bildirdi. Kılıç, Bozok OSB'nin kurulacağı noktanın Çorum-Kayseri ve Ankara-Yozgat-Sivas E-88 kara yollarının kesişim noktasında bulunduğunu, 123 hektarlık alanda kurulmaya çalıştığını kaydetti. Çalışmaların kısa sürede tamamlanması için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın konuyu yakından takip ettiğini bildiren Kılıç, altyapı ile ilgili çalışmaların bu yıl tamamlanacağı bilgisinin kendisine iletildiğini de sözlerine ekledi.