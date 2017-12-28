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Sorgun Voleybolda rakipsiz

SORGUN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi voleybol takımı, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Yozgat’ta il birinciliğini kazanmanın sevincini yaşadı. 

Sorgun Voleybolda rakipsiz

SORGUN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi voleybol takımı, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Yozgat’ta il birinciliğini kazanmanın sevincini yaşadı. 

28 Aralık 2017 Perşembe 07:00
33 Okunma
Sorgun Voleybolda rakipsiz

Okul sporları mahalli müsabakaları sonucunda Sorgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, geçen yıl olduğu gibi bu yılda Türkiye şampiyonasında Yozgat’ı temsil edecek.
Geçen yıl 21 okul takımının katıldığı turnuvada set dahi vermeden namağlup şampiyon olan Sorgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bu yılda 24 okul takımının katıldığı turnuvada yine rakiplerine set vermeden, şampiyonluk turunu attı.

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