Sorgun Voleybolda rakipsiz

Okul sporları mahalli müsabakaları sonucunda Sorgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, geçen yıl olduğu gibi bu yılda Türkiye şampiyonasında Yozgat’ı temsil edecek.

Geçen yıl 21 okul takımının katıldığı turnuvada set dahi vermeden namağlup şampiyon olan Sorgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bu yılda 24 okul takımının katıldığı turnuvada yine rakiplerine set vermeden, şampiyonluk turunu attı.