Sorgun ve Şefaatli’yi dinledi

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat’ın taleplerinin yerine getirilmesi, ihtiyaçlarının giderilmesi, sorunlarının çözümlenmesine yönelik ilçe bazlı sürdürdüğü görüşmelerine devam ediyor. Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Şefaatli ve Sorgun ilçeleriyle ilgili çalışmalar hakkında bilgi aldı, sorunları dinledi, çözüm yollarını konuştu. AK Parti Şefaatli İlçe Başkanı Yusuf Özdemir, Kadın Kolları Başkanı Ümmügülsüm Döker, Gençlik Kolları Başkanı Osman Zinnuri Dündar ve İl Genel Meclisi Üyesi Adnan Kılıçaslan’ı makamda ağırlayan Oktay, daha sonra da Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci ile bir araya geldi.

SALONUN BAKIMI

AK Parti Şefaatli İlçe Başkanı Yusuf Özdemir, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, ‘’Hemşehrimiz, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay beyefendiyi, Cumhurbaşkanlığı külliyesinde ziyaret ederek, İlçemizle alakalı istişarelerde bulunduk’’ dedi. Özdemir, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a İlçedeki Spor Salonunun tadilatı ve yenilenmesi için yaptıkları bilgilendirmenin ardından, ihtiyaç duyulan 2 milyon 770 bin lira kaynağın aktarılması konusunda talimat verdiğini bildirdi. Özdemir, ‘’İlçemize yapım düşünülen Gençlik Merkezi, Kadın Girişimci Kooperatifinin kurulması, Şehir içi geçiş güzergahı yolundaki sıkıntılarla alakalı bilgiler aktardı. Projelerle ilgili gerekli yerleri arayarak talimatlarını veren Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay beyefendi Şefaatlileri gönülden selamlarını ve sevgilerini ileterek, Ramazan-ı Şeriflerini kutladı’’ dedi.

DESTEK VERDİ

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci de, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı ziyaret ederek, 2019-2020 yılı çalışmaları, 2021 yılı içerisinde gerçekleştirecekleri, yapımı planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın İlçedeki çalışmaları yakından takip edip, destek verdiğini kaydeden Ekinci, külliyeye sunduğu projeler hakkında da bilgiler verdi. Ekinci, ‘’İlçemiz adına çok önemli gördüğümüz birçok projenin hayata geçmesi için Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ziyaret ederek 2019- 2020 yılı çalışmalarımızın değerlendirmesini yaparak, 2021 yılında gerçekleştirdiğimiz ve yakın zamanda başlayacak çalışmalarımız hakkında bilgilendirmelerde bulunduk. Çalışmalarımıza yakın ilgi alaka gösteren ve hemşehrilerimize selamlarını ileten Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay’a teşekkür ediyorum. Hep birlikte şehrimize değer katmaya devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.