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Sorgun'u gezdiler

İsviçre'nin Ankara Büyükelçiliğinde görevli Helena Asliy ve danışman Nagehan Şen, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

15 Kasım 2021 Pazartesi 00:14
Sorgun'u gezdiler

 Elçilik görevlileri, Sorgun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ve Yeşilyurt İlkokulu tarafından yürütülen, İsviçre'nin Ankara Büyükelçiliği tarafından finanse edilen ‘Haklarımızla birlikte yürüyelim el ele’ isimli proje kapsamında, çeşitli ziyaretlerde bulundu. Elçilik görevlileri önce Sorgun Kaymakamı Halil İbrahim Kazar'ı ziyaret etti. Kazar, bu tür faaliyetlerin ilçe ve öğrenciler için güzel kazanımlar oluşturduğunu belirterek, çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Görevliler, Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal ve Türk Kızılay Sorgun Şubesi Başkanı Ali Ateşer'i ziyaret ettikten sonra proje ortağı Yeşilyurt İlkokulu ve Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda öğrenciler ile bir araya geldi. Heyet, faaliyetlere aktif katılan öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

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