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Sorgun TSO'dan Sivas Ticaret Borsası'na ziyaret

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Üzeyir Arslan ve beraberindeki heyet, Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu'nu ziyaret etti.

Sorgun TSO'dan Sivas Ticaret Borsası'na ziyaret

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Üzeyir Arslan ve beraberindeki heyet, Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu'nu ziyaret etti.

09 Ekim 2019 Çarşamba 00:00
Sorgun TSO'dan Sivas Ticaret Borsası'na ziyaret

Sivas Ticaret Borsası'ndan yapılan açıklamaya göre, ziyarette, ticari ve ekonomik değerlendirmeler yapıldı.
Sivas ve Yozgat'ın yatırım alanlarının karşılıklı olarak değerlendirildiği ziyarette, Sivas ve Sorgun arasındaki tarihi bağların yeniden ve daha güçlü olarak kurulması ve bölgesel ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi için benzer çalışma ziyaretlerinin arttırılması gerektiği konusunda görüş birliğine varıldı.
Arslan'a ziyaretinde, Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Samaroz, Kadir Kılıç, Hüseyin Çekerek, Celalettin Tekin, Genel Sekreter Sami Erdoğan ile Yozgat Oda ve Borsalar Akademik Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kara da eşlik etti.

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