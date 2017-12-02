-Sorgun Samsun yolcusu

Sorgun Belediyespor Antrenörü Soner Arslan, Grupta zirveyi yakından ilgilendiren zorlu bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Şampiyonluk mücadelesi veren iki takımın karşılaşmasında gülen tarafın kendilerinin olmasını temenni ettiğini dile getiren Arslan, ‘’Bizim gibi şampiyonluk mücadelesi veren Bafra Belediyespor ile çok zor bir müsabakaya çıkacağız. Güçlü rakibimizi deplasmanda yenerek zirve yolunda avantaj elde etmek istiyoruz. İki takım içinde zor geçecek olan bu müsabakada umarım gülen taraf biz oluruz. Bu müsabaka öncesinde takımımıza takviye yaparak kadromuzu güçlendirdik. Yeni transferlerimiz de Bafra Belediyespor ile oynayacağımız müsabakada sahada olacaklar’’ dedi.

MAÇLAR YARIN

Ligde Sungurlu Belediyespor, Orduspor karşısında hükmen galip ilan edilirken, yarın saat 14.00’da başlayacak karşılaşmalarda; Çorum Belediyesi Tokat Belediyesi ile Ordu Anadolu İHL takımı da Erzurum Spor Lisesi takımı ile karşılaşacak.