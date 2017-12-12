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-Sorgun koltuğa yapıştı

TÜRKİYE Voleybol Federasyonu Erkekler 2’inci Ligi 3’üncü Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Belediyespor, konuk ettiği Ordu temsilcisini de yenerek, liderlik koltuğundaki yerine korudu.

-Sorgun koltuğa yapıştı

TÜRKİYE Voleybol Federasyonu Erkekler 2’inci Ligi 3’üncü Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Belediyespor, konuk ettiği Ordu temsilcisini de yenerek, liderlik koltuğundaki yerine korudu.

12 Aralık 2017 Salı 07:05
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-Sorgun koltuğa yapıştı

Sarı siyahlı ekip, Ordu Anadolu İHL takımını konuk etti. Tutuk başladığı maçta kısa sürede toparlanan Sorgun Belediyespor, rakibini 3-0 yendi. Yakın takipçisi Sungurlu Belediyespor ise, deplasmanda Erzurum Spor Lisesi takımını 3-0, Bafra Belediyespor’da deplasmanda Gümüşhane Telekom takımını 3-0 yendi.

Takım                          O         G         M        A         V         P

Sorgun Belediye         6          6          0          18        3          17

Sungurlu Belediye      6          6          0          18        3          17

Bafra Belediye           7          5          2          18        6          16

Çorum Belediye         6          3          3          11        9          10

Ordu Anadolu İHL    6          2          4          6          14        5

Tokat Belediye           7          2          5          6          18        5

Erzurum Spor Lisesi   6          1          5          7          15        4

Gümüşhane Telekom  6          0          6          2          18        1

Orduspor                    (Ligden çekildi)

.....................

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