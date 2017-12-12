-Sorgun koltuğa yapıştı

Sarı siyahlı ekip, Ordu Anadolu İHL takımını konuk etti. Tutuk başladığı maçta kısa sürede toparlanan Sorgun Belediyespor, rakibini 3-0 yendi. Yakın takipçisi Sungurlu Belediyespor ise, deplasmanda Erzurum Spor Lisesi takımını 3-0, Bafra Belediyespor’da deplasmanda Gümüşhane Telekom takımını 3-0 yendi.
Takım O G M A V P
Sorgun Belediye 6 6 0 18 3 17
Sungurlu Belediye 6 6 0 18 3 17
Bafra Belediye 7 5 2 18 6 16
Çorum Belediye 6 3 3 11 9 10
Ordu Anadolu İHL 6 2 4 6 14 5
Tokat Belediye 7 2 5 6 18 5
Erzurum Spor Lisesi 6 1 5 7 15 4
Gümüşhane Telekom 6 0 6 2 18 1
Orduspor (Ligden çekildi)
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