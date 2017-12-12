-Sorgun koltuğa yapıştı

TÜRKİYE Voleybol Federasyonu Erkekler 2’inci Ligi 3’üncü Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Belediyespor, konuk ettiği Ordu temsilcisini de yenerek, liderlik koltuğundaki yerine korudu.