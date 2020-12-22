Sorgun ilçesinde tek yön uygulaması

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, şehir merkezinde oluşan yoğun araç trafiğindeki sorunları çözmek üzere bir dizi önlem ve uygulama yöntemleri geliştirdiklerini söyledi. Başkan Ekinci, ‘’Pilot olarak başladığımız tek yön uygulanan cadde ve sokaklarda kurallara uygun hareket edilmesi bu bakımdan çok önemlidir. Unutmayalım çözüm bir tane değil ve bizde alternatif çözümler oluşturma ve ürettiğimiz çözümleri deneyerek sonuç alma gayretindeyiz. Sizden ricamız bu kararları verirken ve alınan kararları uygularken belediyemize yardımcı olmanızdır’’ dedi. Başkan Ekinci, uygulamaya, ‘Muzaffer Çetin Caddesi, Ülkü Sokak, Atıf Kılıç Caddesi, Eski Hastane Caddesi’nde başladıklarını, Sorgun’un kuralları olan, kurallarına uyulan, modern bir kent olma yolunda ilerlediğini sözlerine ekledi.