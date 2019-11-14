Sorgun'da zincirleme trafik kazası

Sivas’tan Ankara istikametine giden Vedat Koçyiğit yönetimindeki 58 ABA 493 plakalı cip ile arkasında seyreden 4 otomobil, Eymir Yolu Kavşağında çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
14 Kasım 2019 Perşembe 04:04
SORGUN ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araçta hasar oluştu.
Sivas’tan Ankara istikametine giden Vedat Koçyiğit yönetimindeki 58 ABA 493 plakalı cip ile arkasında seyreden 4 otomobil, Eymir Yolu Kavşağında çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.