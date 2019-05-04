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Sorgun'da Okuma Şenliği

Agahefendi İlkokulu'nda Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamında kurulan "Millet Kıraathanesi Projesi" kapsamında okuma şenliği düzenlendi. 

Sorgun'da Okuma Şenliği

Agahefendi İlkokulu'nda Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamında kurulan "Millet Kıraathanesi Projesi" kapsamında okuma şenliği düzenlendi. 

04 Mayıs 2019 Cumartesi 00:00
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Sorgun'da Okuma Şenliği

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, Ahmet Uslu Dutluk Parkı’nda 4. sınıf öğrencileri tarafından düzenlenen okuma şenliği ile kitap okumanın önemine dikkat çekmek ve kitap okuma alışkanlığını kazandırmanın amaçlandığını belirtti. 

Ekinci, "Türk toplumu olarak yeterince kitap okumuyoruz. Kitap basma oranımız arttı ama okuma oranı hala yetersiz. Uluslararası Yayıncılar Birliği 2016 verilerine göre, Türkiye'de kişi başına 8,4 kitap düşüyor. Kitap okumak Türk insanının ihtiyaç listesinde 235. sırada yer alıyor. Kitap okumaya ayırdığımız süre günde ortalama sadece 1 dakika. Bunu mutlaka geliştirmemiz gerekiyor. Bu nedenle farklı ortamlarda kitap okuma etkinlikleri yapmanın faydalı olacağı düşüncesiyle bu etkinlik düzenledik." dedi. 

Etkinlik kapsamında öğrenci ve öğretmenler 1 saat kitap okudu.

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