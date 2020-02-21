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Sorgun'da huzur uygulaması

SORGUN ilçesinde polis ve jandarma ekipleri tarafından huzur uygulaması yapıldı.

21 Şubat 2020 Cuma 03:15
Sorgun'da huzur uygulaması

İlçenin çeşitli yerlerinde konuşlanan ekipler Kaymakam Bahadır Güneş, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Serdar Okçu, İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Eniş’in de katılımıyla şüpheli şahıslar ve araçlara yönelik uygulama yaptı.  Kaymakam Bahadır Güneş, vatandaşların huzuru ve güvenliğinin ön planda olduğunu ve bunun için de bu tür uygulamaların yapıldığını belirtti. Ülkenin barış ve huzuru için güvenlik güçlerinin gece gündüz çalıştığını vurgulayan Güneş, "Özveri ile çalışan güvenlik güçlerimizin sayesinde, huzur ve güven içerisinde yaşıyoruz. Bu gayretli, başarılı uygulamalarından dolayı jandarma ve polisimize teşekkür ediyor, kazasız, belasız, sağlıklı, huzurlu ve başarılı görevler diliyorum" dedi.  Vatandaşlar da güvenlik güçlerinin uygulamasından memnun olduklarını belirtti. 

Anahtar Kelimeler:
Sorgunda Huzur Uygulaması
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