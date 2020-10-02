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SORGUN'DA DURMAK YOK!

Sorgun Belediyesi ilçe merkezinde altyapıya yönelik çalışmalarıyla birlikte yol yenileme çalışmasını da sürdürüyor, dere ıslah çalışmalarında ise Delibaş deresinden sonra Eğriöz deresinde de çalışmalara başlanıldı.

02 Ekim 2020 Cuma 00:39
SORGUN'DA DURMAK YOK!

SORGUN Belediyesi, içme suyu hattı, kanalizasyon ve yağmur suyu drenaj hattı çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Ekinci, ‘’Altyapı çalışmalarını tamamladığımız mahallelerimizde ise yol yapım çalışmalarımız yapılıyor. Ahmet Efendi Mahallesi, Mükremin Mahallesi, Yenidoğan Mahallesi’nde çalışmalar yapıldı. Belirlenen program dahilinde çalışmalarımız faklı noktalarda da devam edecektir’’ dedi.
DERELERDE ISLAH
Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, dere yataklarını ilçeye kazandırmaya yönelik başlattıkları devam ettiğini, Delibaş Deresi'nden sonra Eğiriöz Deresi'nde de ıslah çalışmaları başlattıklarını kaydetti. Başkan Ekinci, ‘’Hazırladığımız 'kentsel tasarım' projemizin tamamlanması için ekiplerimiz hız kesmeden çalışmalarını devam ettiriyor. Eğriöz Deresi'nin kaplıcalar mevki tarafında ıslah çalışmalarının tamamlanmasının ardından beton serimi ve su değişmeni yapımı aşamasına geçeceğiz’’ diye konuştu. Başkan Ekinci çalışmaların yapıldığı bölgeyi gezip, incelemelerde bulundu. Ekinci, ‘’Kentsel tasarım projemizin yer aldığı bölgede, Peyzaj çalışması, Yürüyüş yolları, Dere kenarında piknik-semaver keyfi yapılabilecek düzenlemeler, Seyir terasları, Kaplıcalar mevkiini merkeze bağlayacak bir tren, Model su değirmenleri, bisiklet yolu ve çocuklar için paten pistleri olacak. Beklediğimize değecek bu projeyi Sorgun’a kazandırmak için çok heyecanlıyız’’ ifadelerini kullandı. 

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SORGUNDA DURMAK YOK!
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